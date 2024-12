En la videollamada que ha hecho con Violeta, Edi ha explicado cómo están siendo estos días junto a su hijo. "Te echo en falta, sinceramente, me acuerdo de ti", cuenta el gallego, aclarando si echa o no de menos a la madrileña. "Ahora estoy con el peque, gracias a Dios. Voy a estar con el niño un par de días. Intento estar con él todo el rato que puedo… pero después, cuando no esté con el peque, aceptamos que alguna venga a conocer Galicia", ha comentado en tono de broma, provocando las risas de la finalista de 'Gran Hermano'.