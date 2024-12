Maica Benedicto ha sido una de las grandes protagonistas de la edición de ' Gran Hermano ' que acaba de terminar en Telecinco y en la que Juan Quintana se ha proclamado ganador tras un reñido duelo contra Óscar Landa en la final. A la murciana le ha alegrado mucho la victoria del bailarín y no le apena no haber ganado este concurso porque ahora tiene una nueva oportunidad para llegar a la final de un concurso ya que formará parte de la tercera edición de 'GH DÚO' .

En las fotos que ha compartido se puede ver que usaron globos con las letras de 'GH', que prepararon comida típica de la gastronomía murciana como las marineras y que no faltaron los pastelitos. "Amores, ayer mi familia me tenía preparada una fiesta sorpresa de bienvenida. Verlos a todos y la comida murciana me cargó las pilas", comentó Maica junto a esas instantáneas, en las que solo posa con su perro y su hermano, Antonio.