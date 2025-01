Jeimy Báez acusa a Carlo Costanzia de haber intentado retomar el contacto con ella cuando él ya estaba con Alejandra Rubio

Alejandra Rubio defiende a su pareja de todo y de todos: "Carlo me cuenta todo y por mí esto ya está más que acabado"

Jeimy Báez mostró sus pruebas, los mensajes con Carlo Costanzia, a Ana Rosa Quintana

Jeimy Báez ha hablado en 'GH DÚO' como nunca sobre la relación que tuvo con Carlo Costanzia y que, afirma, quiso solapar durante sus inicios con Alejandra Rubio. Desde el plató de 'Vamos a ver', la aludida responde y defiende por encima de todo la relación que mantiene con el padre de su hijo.

Lo que Jeimy Báez ha contado de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

La concursante del reality asegura que rompió con Carlo el día 23 de enero y que el día 13 de febrero ya se le vio con Alejandra en la portada de una revista. Es más, afirma que el hijo de Mar Flores seguía escribiéndole en ese momento: "Ese día me había escrito a la una diciendo que no se podía creer lo que nos estaba pasando ¿Si tú estás conociendo a una chica ¿Por qué haces eso? No me puedes vacilar así".

Jeimy sintió que estaba haciendo "la tonta" y que tenía que poner ella punto y final a la historia, pero entonces salió a la luz la noticia del embarazo de Alejandra: "Me sorprendió igual, pero yo no tenía nada que decir. Decían que a mí me prometió también ser madre, pero nuestra relación ya se había acabado".

La respuesta de Alejandra Rubio

"Ha pasado un año, no voy a hablar de ella porque no la conozco, no voy a entrar en ninguna guerra porque no soy así", empezaba a decir Alejandra Rubio, que sin embargo sí quería defender a su pareja: "Lo único que tengo que decir es que hay unas declaraciones que se dieron como que Carlo estaba conmigo por necesidad, porque si no volvía a prisión. Cuando conocí a Carlo él tenía su casa, su dinero, y que eso es una tontería porque además se ha visto".

En cuanto a Jeimy, Alejandra conocía su historia antes de que ella se sentara en televisión: "Sabía lo que habían hablado y lo que no, Carlo me cuenta todo y por mí esto ya está más que acabado, ha pasado un año tenemos un hijo, tenemos nuestra vida y ya está".