Exclusiva | Así vivió Ángel Cristo la entrevista a Bárbara Rey en '¡De viernes!': "Miente en lo del 23-F"

"Por todo lo que he hecho y me he arriesgado merezco que mi madre diga de una vez la verdad, pero viendo cómo empieza la entrevista creo que va a seguir mintiendo. Os está engañando, hay cosas que han salido en audios y con las que se contradice, ¿por qué dice que el rey no le avisó el 23-F? porque no quiere dejar con el culo al aire al rey con el tema del golpe de estado (...) Tanto el rey como mi madre en ese momento son dos personas adultas que saben perfectamente lo que están haciendo, si ella cuenta la verdad de lo que hizo podría acabar incluso en la cárcel, si sigue contando mentiras y dando pena puede que se salve".