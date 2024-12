Algo ante lo que Alaska quería decir algo: "Creo que esto es así, por eso yo no he tenido hijos. Me parece que la vida que un individuo que es madre y padre, como individuo desaparece de alguna manera en el momento en el que eres madre y a sumes la responsabilidad de toda la vida cuidar y estar con esa persona "

"Yo he visto hijos problemáticos que destrozan la vida a la familia y que la madre siempre persona y yo siempre digo: 'Yo no lo haría' y Mario siempre me dice: 'Porque no eres madre", reflexionaba la cantante.