Luis Pliego saltaba de nuevo : "Ahí te estiraste pagándote un taxi...". Estas palabras encendían a Paloma Barrientos: "Tú no has ido ni has mandado a ningún redactor". "¿Tú que sabes?", preguntaba Pliego. "No me digas entonces que fuimos invitados. Fui a trabajar", añadía Barrientos. Pero a Luis Pliego no se le veía muy convencido: "¿Has opinado libremente lo que has escrito...? Porque lo que has dicho en la sala no es lo que has escrito".