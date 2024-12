Así ha crecido Junquera, la hija de Manuel Cortés

Durante estos 4 años, ex exconcursante de 'Supervivientes' no ha parado de presumir en sus redes sociales de su pequeña, y es que, aunque no pase tanto tiempo con su hija como le gustaría, Manuel siempre encuentra un hueco en el que disfrutar de la compañía de su hija. Si bien es cierto que su trabajo como cantante le impide convivir a diario con Junquera, el hijo de Raquel Bollo siempre acompaña a su hija en sus momentos más especiales.

Así lo ha hecho hace a penas unos meses, cuando en el colegio han celebrado el fin de curso de los alumnos. "Ayer, el trabajo me dio una tregua para estar contigo en un día tan especial para ti , y no sabes lo orgulloso que me siento de ti mi vida, por qué eres luz y por qué verte feliz me calma", ha escrito en su perfil de Instagram, confesando el orgullo que siente hacia su hija y aprovechando para describir a su hija con unas preciosas palabras hacia ella: "Eres buena, bella e inteligente y papá te ama".