“Lo niego todo / Aquellos polvos y estos lodos / Lo niego todo / Incluso la verdad” (Joaquín Sabina, 2017)

Manuel Cortés lo niega todo, como en la canción de Sabina. Y si no lo niega al principio, hace un requiebro a mitad de frase y termina negándolo igualmente. En el peor de los casos niega haberlo negado. Es lo que se podría definir como un liante. Al ver posicionarse en su contra a Romina Malaspina decía anoche que alguien le había dicho que lo iba a hacer. Esa simple afirmación encerraba una pequeña traición y una mentira. Lo primero porque se refería a un comentario de Marieta, no respetando la privacidad con la que fue expresado. Lo segundo porque Marieta no le había dicho tal cosa.

Es muy rebuscado Manuel a la hora de interpretar las cosas. Cuando se molestó porque nadie le votara para hacerle inmune le comentó Romina a Marieta que ella hablaba más que Manuel, lo cual podría haber influido. Esto se lo transmitió Marieta a Manuel y anoche lo transformó en que Romina había contado que se posicionaría en su contra. Manuel reconoció haberse equivocado, pero no atendió a la petición de Marieta de que lo aclarase con Romina porque se van a pensar que ella va contando cosas que no son. A Manuel le da igual lo de los demás, aunque lo niegue.

También en los posicionamientos le decía Manuel Cortés a María Jesús Ruiz, una de las reinas que estarán en la casa lo que queda de semana, que por lo que se conocen de fuera sabía que iba a ponerse detrás de él. Cuando María Jesús aclara que no se conocen de fuera, Manuel vuelve a negarlo todo, pero sigue insistiendo en que en cuanto la vio aparecer sabía que iría a por él. Tampoco consideró oportuno responder a la nueva habitante de la casa cuando le pidió que aclarase a qué se refería con lo de que se conocían de fuera.

A Manuel le dicen que anda cabizbajo y triste por la casa y lo niega. Además de devolver el comentario a Miguel Frigenti afirmando que anda muy malamente. Es un “y tú más” de libro. Maica destaca su incoherencia porque dijo que la entendía perfectamente en el tema de la limpieza, para luego criticar esa obsesión suya. Entonces Manuel niega que la haya criticado por eso. Si el reproche es que no la dejase hablar también responde negándolo, mientras que no deja que conteste elevando él la voz al mismo tiempo. Es patológica la relación de Manuel Cortés con la negación de la realidad. Pido que en una próxima gala le pregunten por el cambio climático, a ver si es negacionista también en eso.

Dos reinas

Desde el domingo he fantaseado en algún momento con que las dos reinas que visitarían la casa podrían ser Cristina Porta y Sofía Suescun. Bueno, la dupla María Jesús Ruiz y Lucía Sánchez tampoco está mal. Se justifica porque estas dos son las ganadoras de las anteriores ediciones de GH Dúo. De ahí las coronas. Me pareció que María Jesús tiraba más por el club de los cinco y Lucía por el otro grupo, aunque con más esfuerzo esta última. Es explicable porque no parece fácil decantarse por unos concursantes con nula generosidad, que solo están ahí esperando que pasen las semanas y “clinc, clinc”, como decía anoche Frigenti. Que se hagan los ofendidos cuando ven que Miguel y Óscar hablan de ellos es ridículo. Deberían estar agradecidos porque gracias a estos compañeros tuvieron cierto protagonismo anoche. Si no llega a ser por ellos no hubieran rascado bola.

El papel de las reinas es ser clientas en la nueva prueba semanal, la típica de clientes y sirvientes, con todos los concursantes ocupando plaza en el segundo de los roles. Al menos así era en un principio, pero Romina Malaspina y Dani Santos también estarán hospedaos en ese hotel de la sierra madrileña. Una porque descubrió a su amiga María Jesús (coincidieron en Supervivientes) escondida en un armario. El otro por responder una llamada en el teléfono de la recepción del hotel. Estos dos y las reinas ocuparán las cuatro camas de la suite, donde estarán los clientes. A pesar de haber sido repetida tantas veces, esta prueba es toda una garantía de diversión. Esperemos que se repita esta vez.

Miguel Frigenti está convenciendo como un extraordinario concursante por su correcta lectura de lo que pasa y la gran cantidad de contenido que genera. Anoche remató su semana triunfal con el análisis sobre lo que les puede perjudicar que María Jesús Ruiz se mostrase claramente favorable al club de los cinco. Esto puede dar una ventaja al grupo rival al verse perjudicados por la incorporación de las visitantes. En conclusión, mejor no compadrear mucho con ellas. También es una desventaja ser cliente en lugar de sirviente, y aunque en este caso se anula al haber un cliente de cada grupo también convendría que Romina no abusase de su privilegiada posición.

Los de los dos grupos es una tradición

Como bien explicaba anoche Óscar, y ya lo había hecho días atrás, lo de que en cualquier comunidad, más grande o más pequeña, siempre se formen dos o tres grupos es algo que se estudia en psicología. Es una realidad antropológica que esto pasa siempre, y lo podemos confirmar quienes hemos seguido este reality en el cuarto de siglo que lleva existiendo. A pesar de esto hay cierta tendencia a que se niegue la existencia de tales grupos al menos desde uno de ellos. En esta edición se repiten ambos comportamientos. Hay dos grupos claramente definidos, mientras que Marieta y compañía han negado en alguna ocasión que haya grupos. Bien es verdad que casi un mes después del comienzo parece que todos aceptan esta realidad y quienes no lo creían ven más claro ahora que esto es así.

Hay un indicador que deja bien clara la existencia de dos grupos: las últimas nominaciones. Tres de los dúos (incluyendo a Miguel Frigenti, que concursa solo y que hay un trío) nominaron de una forma y otros tres de otra. Es decir, dos nominaciones se repitieron tres veces cada una. Miguel repartía sus cuatro puntos exactamente igual que Maica y Óscar, coincidiendo estos a su vez con las nominaciones de Javier y Romina. Igualmente, el trío formado por Marieta, Manuel y Sergio nominaba exactamente igual que José María y Jeimy o que María y Dani. Incluso en el caso de que no hubieran pactado nominar igual, es una prueba de que existen dos grupos en la casa.

Manuel Cortés y Miguel Frigenti igualados en posicionamientos

Si Manuel Cortés ha estado días contrariado porque nadie le eligiese a él para ser inmune, no le irá a la zaga el enfado con los seis compañeros que desean su expulsión. Empata con los otros seis que prefieren la de Miguel Frigenti. Al ver en los porcentajes ciegos que hay uno muy destacado sabemos que esta igualdad no se da en los votos de la audiencia. Mientras que nadie se ponía detrás de Jeimy Báez, o solo Marieta y Lucía preferían la salida de Javier, los otros dos nominados en ese momento juntaban detrás a seis compañeros cada uno. Advierto que también se posicionaron las reinas, así como los nominados.

Quiere la expulsión de Miguel el grupo formado por Dani, Sergio, José María, María y Jeimy. Por su parte, prefieren que se vaya Manuel el grupo de Óscar, Maica, Javier, Romina y Miguel (el club de los cinco), a quienes se suma María Jesús. Después de lo visto en nominaciones y posicionamientos negar que haya dos grupos parece un disparate. En cuanto a si esto se traduce en las votaciones de la audiencia ya he dicho antes que no directamente, aunque apuesto a que son o han sido los dos más votados.

A pesar de lo dicho, hemos visto que más de la mitad de la audiencia votante coincide en su expulsado, habiéndose producido un sorpasso entre el tercero y el segundo, apenas separados por un par de puntos. Lo primero quiere decir que hay un claro expulsado. Mientras que lo segundo me impide imaginar si Manuel Cortés y Miguel Frigenti pueden protagonizar un duelo mañana. Eso sí, sigo pensando que el más votado es el hijo de Raquel Bollo. Sería el acabose que saliera Miguel, que es quien está manteniendo esto vivo. Y es que no se cansa de darnos momentos de brillantez inmarcesible, como diría el gran Forges.

Moleskine del gato

Mañana habrá dos expulsados. Uno será el más votado entre los nominados de esta semana. El otro saldrá de una votación en positivo entre todos los concursantes que sigan en el juego. Es decir, anunció con alborozo que volverá a la casa el camión de la mudanza.

En el postgala de anoche nos enteramos de que Ruvens pidió a Óscar que no hablase de él, lo cual está respetando no sin esfuerzo. Se lo contó Óscar a Lucía, y añadió la información de que no se llegaron a ver tras acabar la anterior edición. Tal cual, no hago ningún comentario al respecto.

Así estaban los porcentajes ciegos justo antes de salvarse Javier Mouzo y tras haberse salvado ya José María Almoguera y Maica Benedicto: 51 %, 19 %, 21 % y 9 %. Y antes de la salvación de Maica estaban así: 47 %, 18 %, 19 %, 9 % y 7 %. Respecto al domingo, hay una subida importante del más votado (más de 7 puntos) y algo más modesta del tercero, que es ahora el segundo (no llega a 4 puntos).