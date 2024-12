Mayka Rivera está pasando por uno de los peores momentos de su vida y, a pesar de que ha guardado silencio y ha evitado entrar en detalles, lo cierto es que no puede esconder lo doloroso que está siendo para ella. Después de enseñar la impresionante terraza de la casa en la que vive , la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’, entre lágrimas, habla de la complicada situación que atraviesa . Pese a que la influencer quiere mostrar siempre su versión más positiva, no esconde la realidad de su vida.

A unas horas de comenzar un año nuevo, la murciana ha echado la vista atrás para hacer balance sobre todas las increíbles experiencias que ha vivido, pero también para sincerarse sobre el duro momento que ha marcado su año. A pesar de que no es la primera vez que se pronuncia respecto a este difícil momento personal, la influencer explica la “rabia e impotencia” que siente por todo lo que ha ocurrido. “No tengo la cabeza en mi sitio, no me permite avanzar”, asegura la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’.