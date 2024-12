La influencer y empresaria de éxito no ha dudado en confesar que en cuanto sepa cuándo se va a casar lo comunicará en redes sociales. Asimismo, la que fuera concursante de 'En busca del Nirvana' revela que desde que confirmo que iba a casarse con su novio no ha parado de recibir mensajes y llamadas preguntándole al respecto.

Además de haber tenido que explicar a sus allegados, familiares y amigos que todavía no sabe cuándo se casará, la andaluza ha tenido que hacer frente al aluvión de comentarios que ha recibido sobre un posible embarazo. "Me han preguntado si estoy embarazada", explica Inma Campano, la cual no está esperando ningún bebé, según deja entrever con sus palabras. "Desde que he dicho lo de la boda todo el mundo quiere que me case y me quede embarazada", señala la influencer.