El puesto número cinco se lo lleva Laura Paussini . Durante uno de sus conciertos, la cantante se cayó por las escaleras. Eso sí, aquello no fue impedimento para que continuara cantando y se levantara acompañada de su equipo de bailarines.

El número tres se lo lleva Coyote Dax . Cantando su gran éxito 'No rompas más' sobre un escenario y tras dar una voltereta lateral, el mexicano caía hasta el suelo desde las alturas.

Pero no todas las caídas ocurren encima de los escenario. El puesto número dos ocurrió en una pasarela. Belinda cayó al suelo durante uno de sus desfiles. Pero lo importante no es cómo te caes, si no cómo te levantas, y la modelo se recompuso de la mejor manera.