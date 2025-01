"Me estoy acordando mucho de mi familia", comenzaba Ion. "Mis hijos, Ion, Lucas y Marieta, que espero que estés dormida, mis aitas, mis hermanos, a todos, os quiero infinito. Me acuerdo de vosotros. Estoy aquí pero estáis conmigo, os quiero. Me acuerdo también de mis amigos, todos", les decía mientras les mandaba un beso.