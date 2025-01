Bea Retamal agradece a Rodri Fuertes lo mucho que le enseñó en su relación

Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ se han enfrentado juntos a imágenes de su mediático pasado y se han dicho todo aquello que un día quedó guardado. Pese a haber protagonizado una ruptura bastante intensa , con el paso de los años, Bea se ha dado cuenta de que tiene mucho que agradecerle al influencer. La exconcursante de ‘Supervivientes’ recuerda todo lo que aprendió junto a Rodri en su noviazgo y le dedica unas bonitas palabras a su expareja. "Has sido muy importante para mí" , comienza admitiendo.

“Me enseñaste lo que era una relación sana”, admitie Bea, destacando lo valiosa que fue para ella la relación con Rodri. La influencer no solo le agradece las enseñanzas sobre el amor, sino que también reconoce el impacto que tuvo el madrileño en su vida personal, “Si no fuera por ti no estaría viviendo en Madrid”, asegura. Después de tantos años, todo el rencor ha quedado atrás entre una de las parejas más famosas de la casa de Guadalix de la Sierra. La exsuperviviente reconoce que está encantada de poder estar junto a Rodri dedicándole ese bonito mensaje.