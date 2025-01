Ruptura confirmada: Sara Carbonero y Nacho Taboada ya no están juntos y tenemos las pruebas

Según las informaciones que maneja 'Socialité', la pareja ha decidido poner fin a su relación de más de dos años. Tras varias horas buceando en sus redes sociales, nuestro equipo de investigación ha descubierto que no solo no se siguen en redes sociales , si no que además han desaparecido los likes que se dieron en el pasado, ya sea porque se han molestado en eliminarlos o porque directamente se han bloqueado .

Por si todo esto fuese poco, el mensaje de Sara Carbonero despidiendo el año 2024 y diciendo sin tapujos que ha sido uno de los peores de su vida no deja lugar a dudas: "Adiós, 2024, siempre te recordaré como el peor año de mi vida. Me has robado muchas cosas. Has sido el año de la liberación. Y qué bien sienta cuando aligeramos peso de la mochila".