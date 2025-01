El que fuera defensor de su hermana en 'Supervivientes' cuenta que su situación no tiene nada que ver con que tenga una hija de dos años, tal y como piensa Adara Molinero que podría ser. "Hay chicas predispuestas que eso les da absolutamente igual, a muchas les gusta más verme que soy buen padre", explica Aitor Molinero. Asimismo, el joven también ha desvelado si ahora, pese a estar cerrado al amor, se encuentra conociendo a alguien, ya que según él su decisión de no tener pareja no se basa en que no haya chicas interesadas en conocerle.