Aitor Molinero se sincera sobre su situación sentimental, tras haberse convertido en padre y haberse separado de la madre de su hija. Al poner este tema sobre la mesa, Adara Molinero no duda en sacarle información a su hermano sobre lo que pasó con la colaboradora de televisión cuando ambos estaban solteros. "Fue algo bastante efímero", comienza explicando el hijo de Elena Rodríguez, el cual no ha dudado en explicar por qué no funcionó su romance.