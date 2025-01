Nada más ver a su familia en el pantallón y escuchar sus palabras, Alexia no ha podido evitar emocionarse y les ha dado las gracias, entre lágrimas: ''Os quiero un montón, siempre me apoyáis en todo y sé que no lo habéis pasado bien estos últimos cuatro años''.

''Ha sido un camino duro, sabíamos que al principio igual no todo salía bien, me apoyasteis cuando fui al reality, que no les gustaba y podía salir mal. Al final creo que he demostrado quién soy, he demostrado que con trabajo se puede enseñar quién eres, darle la vuelta a las cosas y llegar donde te quieras proponer'', añade.