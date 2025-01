El rey emérito cumple 87 años y lo está celebrando en Abu Dabi rodeado de amigos, pero lo que no sabe Juan Carlos I es que uno de estos amigos que forman parte de su entorno más cercano podría estar a punto de traicionarle . ¿De qué traición se trata? ¿Quién está dispuesto a abusar de la confianza al emérito? Juan Luis Galiacho tiene todos los datos y los ofrece, en exclusiva, en 'Fiesta' .

Según Galiacho, "hay una persona que ha estado con Juan Carlos mucho tiempo en Abu Dabi y dice que parece ser que tiene fotografías y audios de reuniones no muy recomendables que ha tenido el rey en Abu Dabi. En esas reuniones, aparecen nombres como el de un traficante de armas condenado que le busca la justicia española, el nombre de su yerno , el de Hugo Linares Espinó , (empresario) y más personas".

Pero hay más: "A parte de esto, estamos hablando de que estas fotos y estos audios se las han ofrecido al mercado y hay quien las ha visto y que aseguran que esto es así. También, en esas conversaciones, podría haber cuestiones sexuales", añade el periodista. Y es que, lo que se está buscando es que el contenido de esas reuniones se difunda, aunque no se está chantajeando ni extorsionando al emérito con ello.

Por dar más detalles, Juan Luis Galiacho asegura que ha hablado con Diego Arrabal y que le ha confirmado que todo esto es verdad (no sabemos si porque ha tenido acceso a este material) y que esta persona traidora ya no se encuentra en Abu Dabi acompañando a Juan Carlos I. Entonces, ¿cuál es la intención que hay detrás de esta traición? Galiacho no responde explícitamente a esta pregunta, pero deja algo en el aire: "Como todo en la vida, tiene un por qué".