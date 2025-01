"Si a mi hija le encanta la cocinita y no una pelota, ¿qué hago?", se pregunta la andaluza, que se ha hartado de críticas y ha emitido el siguiente comunicado: "A mi niña le encanta la cocina y antes de tenerla jugaba a que me hacía de comer sin nadie incitarla. Si me ayudase a montar muebles, le compraría una caja de herramientas... pero no son sus gustos. Creo que no es difícil, ¿no? Si la enseño a cocinar, ¿qué pasa? ¿Es malo también? Yo lo mismo te cocino que te monto todos los juguetes. Espero que ella de mayor haga igual porque la vida está fatal".