De ahí que Lucía Sánchez no entienda que Isaac Torres continúe haciendo su vida normal. Y mucho menos ahora, que su hija lleva dos días ingresada en el hospital. En estos últimos días, mientras que la pequeña de dos días permanecía hospitalizada, Lobo se ha dejado ver acudiendo a diferentes fiestas, bailando con amigas, cenando, riendo, yendo a la peluquería, enseñando sus looks... de ahí que muchos se hayan preguntado si estaba o no enterado en la última hora del estado de salud de su hija.