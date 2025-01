Virginia no lo dudó ni un momento y dejó atrás su vida en Venezuela para seguir al torero. Y aunque los comienzos no fueron un camino de rosas para la venezolana, el 6 de febrero del 2004 la pareja daba un paso más en su relación.

Manuel y Virginia se casaban en Venezuela , en la ciudad natal de la joven, Valencia, en una ceremonia civil ante los ojos de 180 invitados en el Hotel Intercontinental. La pareja decidió que era el momento de formalizar su relación cuando descubrieron que esperaban su primer hijo. "Nos enteramos en noviembre. Estábamos en Venezuela y su hermana y una amiga suya fueron a hacerse las pruebas de embarazo porque estaban locas por tener un niño. Se las hizo Virginia también y me llamaron para decirme que la que estaba embarazada era ella. Yo pensaba que me estaban tomando el pelo, aunque yo ya había notado algo raro...".

"Tengo suerte ¿eh? Se me ha aparecido, como dicen, la Virgen de Lourdes. Estoy contento, más enamorado que el primer día porque cada día que paso más a su lado, más me doy cuenta de que he acertado" aseguraba el diestro en un evento. "Que se ocupe de mí muchas veces y que esté pendiente de decirme las cositas, que son cuatro truquitos, pues al final me tiene bien. Y estar enamorado y hacer el amor también, pero estar enamorado sobre todo" ha asegurado.