"¿Amor?", le dice Marta Peñate a su chico. " Ahora vamos a tener dos hijos . Un perro y yo", dice entre risas la canaria, provocando también las carcajadas de Tony Spina. Después, la que fuera ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha presentado a su hijo , Pupi, una hembra que llega a sus vidas para llenarles de felicidad . "No sabéis qué feliz soy. Me lo trae el primo de la madre de Tony a finales de marzo", ha contado la colaboradora de 'TardeAR' junto a una fotografía con la que ha mostrado por primera vez a su 'bebé' .

"Me dijeron que tengo que esperar de 5 a 6 meses. Queda menos para el próximo intento, pero después de lo mal que lo pasé he decidido que si me quedo embarazada os lo diré casi a los tres meses. No quiero dar una noticia y que me salga mal, como la última vez. Os quiero, gracias por preocuparos", le ha dicho a sus seguidores.