Así son las vidas por separado de Cristian y de Ana Nicolás tras la LIDLT

Cristian y Ana Nicolás, exconcursantes de 'La Isla de las Tentaciones 5' , llegaron con el programa ya empezado, no obstante, su aventura fue una de las más polémicas, llenas de lágrimas y cargadas de dolor de toda la historia del programa. Tras una bronca dolorosa para ambos la pareja tomaba caminos diferentes tras su paso por la hoguera. La pareja ponía punto final a su historia de amor y daban rienda suelta a las discusiones en plató. Ahora por separado , pero con vidas muy similares, así son las vidas de Cristian y Ana Nicolás tras su paso por 'LIDLT'

Además, ha aprovechado el tirón para abrirse una cuenta OnlyFans en la que se presenta así: “Dicen que si no puedes con el enemigo te unas a él… así que ya estoy por aquí para hacer lo que mejor se me da”. Una cuenta en la que no publica desde marzo en la que parece que ha dado mucho juego.