Paris Jackson , la hija de Michael Jackson y Debbie Rowe , ha hecho una impactante revelación en sus redes sociales. Han pasado 15 años desde que su padre, el denominado Rey del Pop, muriera en su casa de North Carolwood Drive (California), a causa de una sobredosis de propofol y benzodiazepinas . En el momento del fallecimiento, que causó un gran impacto entre sus fans a lo largo de todo el mundo, Paris tenía once años y estaba en la antesala de la adolescencia. Una época que, según ha revelado, estuvo vinculada al consumo de alcohol y heroína, adicción que ha reflejado en un trabajado vídeo sobre su vida.

"Hoy se cumplen cinco años limpia y sobria de todas las drogas y el alcohol y decir que 'estoy agradecida' sería un eufemismo pobre... Porque esa gratitud es más de lo que se ve en la superficie. Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír. Es porque estoy sobria que puedo hacer música y tengo la oportunidad de experimentar la alegría de amar a mis perros y gatos. La sobriedad me ha ayudado a sentir mi corazón roto en toda su gloria", ha comenzado a decir en su declaración e, inmediatamente, ha recibido comentarios sobre lo "orgullosos" que sus seguidores están de ella por su lucha y superación.

"Gracias a la sobriedad hoy puedo llorar, puedo reírme, puedo bailar, puedo confiar. Gracias a la sobriedad puedo sentir el sol en mi piel y sé que está caliente", ha proseguido, para luego hablar sobre su aprendizaje. "He descubierto que la vida es algo que sigue sucediendo, independientemente de si estoy sobria o no... Pero gracias a la sobriedad hoy me puedo mostrar como lo hago y aquí hay un pequeño vídeo de todo lo que ha sido posible debido a este proceso", ha dicho, pocos días después de anunciar su compromiso de boda con Justin Blue Long.