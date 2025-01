Logan Sampedro se propuso hace algunas semanas volver a ponerse en forma, pero las Navidades han truncado sus planes. Ahora, el que fuera concursante de ' Supervivientes ' en 2018 y exconcursante de ' Supervivientes All Star s' ha mostrado su estado físico tras sincerarse sobre su aumento de peso . El de Oviedo, de 32 años, amigo de Sofía Suescun, pesa actualmente más de 100 kilos y su intención es recuperar el escultural físico con el que le conocimos.

Para ello, el considerado como uno de los mejores pescadores de la historia de 'Supervivientes' ha establecido un plan semanal para lograr sus objetivos . Ya se lo había marcado hace algunos meses, pero las fiestas y las celebraciones de la Navidad han puesto en stand by la marca que se había puesto para bajar de peso . Pero con la vuelta a la 'normalidad' y a la rutina, Logan Sampedro tiene intención de volver a ponerse serio en este sentido.

A través de su perfil oficial de Instagram, el que fuera compañero de aventuras de Sofía Suescun en su edición de 'Supervivientes' y también en 'Supervivientes All Stars' ha mostrado su estado físico actual tras haber perdido la masa muscular y haber subido de peso después de su última paso por Honduras. "Desde que volví de Honduras, no recuperé la forma y me noto cansado todo el tiempo. Va a durar dos meses", contaba hace dos meses.