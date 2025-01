"Estoy aquí, en lo que solía ser nuestra casa, y el dolor es verdaderamente indescriptible. Cuando vi las noticias por primera vez, quedé en completo shock; no podía procesarlo. Pero ahora, de pie aquí y viéndolo con mis propios ojos , siento como si mi corazón se hubiera roto en un millón de pedazos. Esta casa no era solo un lugar para vivir; era donde soñábamos, reíamos y creábamos los recuerdos más hermosos como familia. Era donde las pequeñas manos de Phoenix crearon arte que atesoraré por siempre, donde el amor y la vida llenaban cada rincón. Verla reducida a cenizas es devastador, más allá de las palabras", ha comenzado a decir en su Instagram.

Consciente de que Pacific Palisades no es la única área devastada y que muchos ciudadanos de pie (con muchas menos posibilidades que ella) lo han perdido todo, Paris Hilton también ha mostrado su aflicción: "Lo que me rompe aún más el corazón es saber que esta no es solo mi historia. Tantas personas lo han perdido todo. No son solo paredes y techos, son los recuerdos que hicieron de esas casas hogares. Son las fotos, los recuerdos, las piezas irremplazables de nuestras vidas", ha dicho, haciendo hincapié en que lo importante es no haber sufrido pérdidas personales: "Y, sin embargo, en medio de este dolor, sé que soy increíblemente afortunada. Mis seres queridos, mis bebés y mis mascotas están a salvo. Eso es lo más importante".