Igualmente, Jennifer López mantendrá lo obtenido durante los proyectos que protagonizó durante su matrimonio, entre los que se encuentran Atlas, This Is Me... Now, The Mother, Shotgun Wedding y Marry Me. La expareja ha llegado también a un acuerdo sobre la mansión de Beverly Hills de 61 millones de dólares que compraron juntos, aunque los términos no se han dado a conocer. Tras la salida de Ben Affleck de dicha residencia, éste alquiló una propiedad cerca de donde viven los tres hijos que tuvo con la actriz Jennifer Garner y luego se compró una casa en la que vivir, ya en solitario.