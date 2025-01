"Yo no he mentido nunca sobre la relación con mi hijo", aseguraba Carmen Borrego

Antonio Rossi dijo sentirse estafado cuando se dijo que Carmen Borrego y José María Almoguera se habían reconciliado

Todo sobre el reencuentro de Carmen Borrego y su hijo: duró más de tres horas y estuvo toda la familia

Se dijo que Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, se habían reconciliado tras mese de conflicto mediático justo antes de la entrada del hijo de la colaboradora en ‘GH DÚO’. Esta información despertó dudas y sospechas sobre la colaboradora y la aludida las enfrenta en directo en 'Vamos a ver'.

"Quiero aclarar una cosa. Si no lo hago, reviento", empezaba a decir Carmen Borrego, dejando claro que siempre ha sido sincera: "Yo no he mentido nunca sobre la relación con mi hijo, he contado en este programa, sin tapujos, cada día que me he sentado los avances".

Por eso, reitera que no han hecho las paces "ni nos hemos abrazado", aunque sí confirmaba que el encuentro se produjo. Fue el día en que Carmen dio a su hijo los regalos de los Reyes Magos y pidió a su hijo que no se fuera para evitarle la incomodidad a su nieto: "Le dije no te vayas porque me parece feo por el niño. A los niños hay que evitarles las broncas y los odios, tienen que ser felices y si nos tenemos que esforzar, hagámoslo todos". Carmen insistía en que no hubo abrazo pero sí "cercanía", situación a la que cree que se ajustan sus palabras.

Pero ¿Qué pasó en aquella reunión? Duró más de dos horas y se habló "mucho" pero no de su conflicto familiar, charlaron sobre la próxima participación de José María en el reality en el que ahora concursa: "Sé que si yo me adelanto a decir 'aquí no ha pasado nada', cometo el error de mi vida".

Carmen Borrego se enfrenta a Antonio Rossi

Aludido por la polémica, Antonio Rossi reiteraba que se siente estafado pero ella se defendía: "Yo no he estafado a nadie ni he mentido (...) Hay opiniones que creo que hacen mucho daño porque no son verdad, llevo meses aquí sentada respetando opiniones que para mí han sido muy duras".

"Pues esta es una más, mantengo mi opinión punto por punto y no cambio. Me parece que jugas sucio, también es un opinión, no quiero que la compartas, que la respetes", le pedía su compañero de plató y ella le dejaba claro que lo hace pero que opinando así le causa "más dolor" del que ya ha sufrido: "Es una situación que me ha causado dolor, desasosiego y hasta enfermedades".

Carmen Borrego y lo que podría pasar entre su hijo y María la jerezana en 'GH DÚO'