"Ver esto en vivo me perseguirá para siempre. Definitivamente uno de los peores sentimientos de mi vida. Ver cómo todo el arduo trabajo de los últimos 15 años se incendia. Sé que la gente dice: 'Eres rico, estarás bien' (Sí, me gustaría). Todo lo que había en nuestra casa lo pagamos Heidi y yo, esforzándonos en todo lo que pudimos. Todo por lo que hemos trabajado estuvo en esta casa. Para las personas que dicen: "El seguro lo cubrirá", obviamente no saben de qué están hablando. Sé que todo el mundo dice: 'Al menos tienes tu familia'. Sí, lo sé, pero ahora estamos empezando de cero", dijo en sus redes sociales.