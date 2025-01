Hace unos días, la que fuera pareja de Hugo Sierra , madre de Giorgia, su hija en común, confirmaba su ruptura sentimental con Finito a pocas semanas de que cumplieran su primer aniversario de novios. Ahora él ha publicado un vídeo en el que cuenta su versión de los hechos y explica cómo se siente en este momento de su vida. "Ya sabéis que no estoy atravesando un buen momento . A veces las cosas no salen como uno espera", ha expresado el humorista con la voz temblorosa, al borde del llanto.

"Cuando alguien aparece creando cuentas falsas, removiendo heridas y exponiendo intimidades de una relación pasada, el miedo empieza a invadirte. Es un miedo que te paraliza, que te hace sentir vulnerable, pequeño. Es un miedo que te hace sentir desnudo frente a un mundo que no comprendes del todo... Es un mundo donde no me siento seguro del todo y mucho menos cuando alguien del pasado, mediante perfiles falsos, decide entrometerse y remover heridas del pasado y exponer intimidades que no deberían ver la luz", expone el televisivo.