No hay mucho amor en la inmadura pareja que forma María Sánchez con José María Almoguera, y todavía no ha surgido nada entre Alex Ghita y Maica Benedicto

Se espera la visita de parejas, familiares y amigos de los concursantes, quienes serán los encargados de nominar esta semana, lo que anulará esta vez las estrategias

Esta semana el amor está en el aire, como dice la mítica canción, aunque en la casa de Guadalix todos ansían conseguir el maletín, y lo del amor luego ya si eso. María Sánchez y José María Almoguera forman la única pareja que ha surgido en este reality, aunque parece que estuvieran descubriendo el amor y supieran poco del tema. Ayer ella le preguntaba si quería ver sus pechos, lo mismo que me dijo mi compañera de clase Ester. La única diferencia es que nosotros teníamos doce años. “Todo a su tiempo”, decía la jerezana. Está bien, pero el tiempo se acaba, que pronto viene Supervivientes.

No cuestiono la pareja oficial de la casa y tampoco las intenciones de Alex Ghita con Maica Benedicto. Es verdad que no tiene ojos para nadie más y parece embelesado si ella está cerca. Por si fuera poco, Rebeca Pous puso a Maica a bailar en la jaula y esta se entregó como si fuera la prueba más importante de la edición. ¡Qué manera de moverse! Esta es otra Maica distinta a la que amenaza con darle a todos un chorretazo de lejía. De todas formas, sigo pensando que Alex ha vuelto repescado con la idea de que hacer una carpeta es la panacea, sin saber de la afición que ha demostrado la audiencia muchas veces por romper parejas. Esta semana es propicia para ello.

La épica del drama en una separación forzosa entre “enamorados”

Dice Romina Malaspina que cómo van a expulsar a María Sánchez la víspera de San Valentín. Esta planea tener ese día una cena romántica con José María Almoguea. No termino de entender que tenga tanta confianza en quedarse. Igual es por la importancia que han dado al corte de mangas de Romina y que llamara “tontito” a un compañero. Sin embargo, nadie reprochó a Sergio Aguilera que amenazara con dar una paliza a Alex Ghita. Eso lo quisieron olvidar desde el mismo momento de producirse, pero siguen los reproches a Romina después de haberse disculpado hasta la extenuación.

Igual me condiciona que entre Romina y María prefiera que salga esta última, pero me parece más interesante presenciar el drama de la obligada separación que ver a la pareja embelesados cenando o en los minutos anterior y posteriores a una hora sin cámaras. María como la doliente viuda que anhela haber llegado a más en la relación. Y José María amenazando por enésima vez con abandonar ahora que no está su media naranja, pero valorando después que quiere vivir la experiencia hasta el final. No creo que fuéramos a ver a un José María diferente. Si con María su protagonismo ha sido nulo, lo será todavía más si se queda solo. Pero, insisto en que la épica del drama que acompaña una separación forzosa tiene un atractivo notablemente superior al de una pareja tan insulsa y desaborida como esta.

Tampoco debemos pasar por alto que el más enamoradizo de la casa es Óscar Landa. Desde que conoció a Maica Benedicto piensa que sería su pareja si fuera hetero. Y a Alex lo mira con buenos ojos, casi tanto como este a Maica cuando entra en la habitación llevando solo un sujetador. Alex parecía entonces como Homer Simpson hundiendo su espalda en el seto hasta desparecer por completo. Creo que ni parpadeó confiado en que permanecer inmóvil es como desaparecer. No sé si Maica llegó a verle, de hecho. Por otro lado, Óscar demuestra tener mucho cariño a Miguel Frigenti, lo cual es recíproco. Igual que este llama serpiente a Romina, pero aclara que es su serpiente, Óscar puede llamar lapa a Miguel, añadiendo que se trata de su lapa.

Cosas buenas y malas en ambos grupos

A nadie se le escapa que me he decantado con claridad por el grupo de los conocidos, lo cual no quita que reconozca cosas buenas y malas en todos los que siguen en el juego. Por ejemplo, me gusta la actitud que tiene Marieta ante las críticas de sus rivales. A todos nos gusta tener razón y nos cuesta reconocer nuestros errores. Aun así, he visto a Marieta aceptando una crítica de Miguel Frigenti, que no es conocido como el más diplomático, sino todo lo contrario. Creo que Marieta es capaz de asumir las críticas, lo cual desarma más al contrario que negándose a admitir todo por principio.

Maica y Frigenti han desmontado la posverdad de que los famosos nunca estuvieron contra las estrategias, demostrando que han jugado en cuanto lo han considerado oportuno. Cuando esto ha sucedido, a Marieta no le ha costado reconocer que han empezado a plantearse hacer estrategia demasiado tarde. Algo es algo, y no todos tienen esa generosidad. De todas formas, tengo dicho que no tener estrategias también es una estrategia. Estamos tomando decisiones constantemente y en todas aplicamos un criterio que bien podría explicarse como nuestra propia estrategia, aunque a veces ni nosotros mismos podamos resumirla. Sergio dice que él lo hace todo “de corazón”, presumiendo de que eso es mucho mejor que las estrategias. Pero por mucho corazón que le ponga también a su trabajo estoy seguro de que siembra y recoge cuando toca, porque sino la cosecha se malogra. Eso es una estrategia igualmente.

Si tuviera que decir algo negativo de Miguel Frigenti sería una cierta inconsistencia de sus argumentos, lo cual creo que es derivado de su inseguridad y falta de confianza en sí mismo. Confieso que le veo menos inseguro que en su anterior reality. Pero el hecho de que cargue durante una gala contra Alex Ghita para arrepentirse al siguiente día es algo que descoloca al espectador. Reconozco en esto a aquel Miguel que cuando se abrían las votaciones pedía el voto para un nominado, al día siguiente se lo había repensado y cambiaba su apuesta, pero el domingo durante el debate volvía a cambiar para volver finalmente a su primera elección.

Algo que en otros sería indicativo de que toma las decisiones sin pensárselo demasiado, en Miguel parece consecuencia de su inseguridad y denota una falta de dogmatismo que para quien analiza Gran Hermano es de gran valor. Elegir a un ganador la primera semana y no bajarse de ese barco es una actitud mucho menos honesta que poder ir cambiando de favorito, ver mal a quien se veía bien al principio o viceversa. Las situaciones en el concurso van cambiando y también lo hacen en muchas ocasiones sus protagonistas. ¿Por qué mantener invariables nuestras opiniones?

Los seguidores de Miguel Frigenti deben de estar despistados a veces

El inconveniente que le veo a los cambios de Frigenti es que pueden pillar con frecuencia a sus seguidores con el pie cambiado. Es decir, cuando aquellos que defienden a Miguel están cargando contra Alex, convencidos por las cosas dichas por aquel en la última gala, se encuentran de sopetón con una reconciliación que les deja en mal lugar. A contrapié y sin mucha defensa, se ven obligados a decidir si cambian su discurso sobre Alex o le llevan la contraria a su favorito. Pero igual que Marieta suple su escaso dogmatismo con una incómoda altivez, Miguel compensa sus cambios de criterio con el genio de quien es ya uno de mis concursantes favoritos desde siempre.

Supongo que si me decanto por un grupo es porque entre ellos hay alguien en quien me cuesta ver cosas claramente negativas, de igual modo que entre los otros no veo ningún atractivo como concursante en más de uno. En el caso positivo me refiero a Maica Benedicto, a quien veo mejor en este reality que en el anterior. En el negativo podría decir igualmente el nombre de José María Almoguera como el de Sergio Aguilera. No sería capaz de decir nada destacable del nieto de María Teresa Campos.

El valor de un anfitrión

Me ha llamado la atención el poco entusiasmo mostrado por la visita de Rebeca Pous por parte de Marieta y compañía. Supongo que no pasó lo mismo cuando entraron María Jesús Ruiz y Lucía Sánchez porque cada una su pegó a un grupo enseguida. Sin embargo, a Rebeca han debido verla como una enemiga porque nada más entrar parecía gran amiga de Miguel Frigenti, aunque tampoco es tanto así. La actitud del grupo de famosos fue parecida a la que han tomado en algunas fiestas de miércoles o viernes, así como cuando desaparecían hace unos días a la hora de empezar la radio. Los de Frigenti no han fallado nunca como anfitriones, y eso también debe ponerse en su haber.

Esta noche hay visitas de parejas, familiares y conocidos. Como decían Tip y Coll: “Amigos, familiares e incluso algún ser querido”. Ya sabemos que estarán los novios o novias de Marieta, Miguel y Sergio. Para Óscar y Romina subirán sus madres; y Maica recibirá la visita de Daniela Cano y Vanessa Bouza. Me da la impresión de que Maica no lo va a disfrutar tanto como la mayoría de sus compañeros. Solo falta que suba Adara Molinero para visitar a Alex. Lo más relevante de esto para el juego es que los familiares, amigos y demás serán quienes nominen esta semana. Imagino que debemos olvidarnos de estrategias inteligentes esta vez.

