"Sabéis que tengo una enfermedad metida durante muchos años, y estoy haciendo un tratamiento alternativo durante los últimos cuatro, y hoy comienza. Todos los eneros me tienen que meter algo por la médula y hacer unas cosas, por eso he estado engordando, porque sé que voy a bajar peso", ha confesado Frank, que lleva más de 20 años luchando contra la leucemia.

Por ello, ha intentado restarle importancia y ha querido lanzar un mensaje tranquilizador a sus más de 4 millones de suscriptores de la plataforma. "Aunque veáis que bajo peso o que se me cae el pelo, es una cosa normal, y no es que me esté muriendo ni me esté pasando nada malo. Simplemente que a veces para mantenerte y estar mejor tienes que pasarlas putas durante un tiempo", ha subrayado.