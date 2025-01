Laura Galera rompe su silencio tras la oleada de críticas hacia la actitud de Manu

Cuando eran pareja dentro de la casa de Guadalix de la Sierra en su paso por ' Gran Hermano ', muchos espectadores del formato criticaban la actitud de Manu , pues pensaban que sus sentimientos por Laura Galera no eran reales o, al menos, no tan intensos como los de la hija de María José Galera. Ahora que ya están fuera del concurso y que han iniciado su vida en común , las críticas hacia el amigo de Óscar Landa continúan .

La razón es que no lo ven tan entusiasmado como ella cuando habla de su relación o de sus planes de futuro juntos en los directos que hacen , cuyos fragmentos se viralizan en TikTok. Las críticas han sido tan constantes que le han llegado a la propia Laura, que ha decidido darles respuesta al recibir la siguiente pregunta en una ronda de cuestiones en Instagram: "¿No crees que mereces un hombre más maduro y que no sea tan inseguro y le ponga pegas a todo?".

La amiga de Ruvens está cansada de leer tantas críticas y es que está muy convencida de su decisión de escoger a Manu como compañero de vida : "Creo que tengo al mejor hombre que se puede conocer. Tiene educación, es sincero, cariñoso, gracioso, atento, detallista, humilde. Me sabe tranquilizar en mis peores momentos, me reír incluso cuando peor estoy, hace que mi amor propio crezca por días, me da confianza, tranquilidad, paz mental y hace que mi niña interior se sienta más segura que nunca, ¿qué más se puede pedir?".

"Es el niño más bonito de este mundo y no pienso discutirlo porque te aseguro que la que gana soy yo", ha sentenciado Laura Galera, que sigue defendiendo al máximo a Manu, que ha dicho en varias ocasiones que es el amor de su vida y que piensa que su relación no se va a terminar nunca porque ella no va a romper con el gaditano y va a luchar porque lo suyo funcione, ya que le gustaría formar una familia a su lado. Por el momento, su meta más próxima es irse a vivir con él, que por su parte no se ha pronunciado sobre las críticas.