Laura Galera responde tras ser criticada por retocar sus fotos

Pero no solo muestra su historia de amor, sino que también ha ido enseñando antes de cada programa qué look había escogido. En esas fotografías, sus seguidores habían apreciado ligeros retoques que le habían señalado en la zona de comentarios, pero el revuelo se originó a partir de las fotos que compartió para presumir de su outfit para la gran final .

"¿Pero esta mujer no sabe que le hemos estado viendo la cara durante 3 meses? ¿Por qué se pone filtros que le deforman la cara completamente? No lo entiendo", "Que me meo con los filtros de Laura, si parece otra persona por Dios, está bien que te retoques pero se ha cambiado la cara literal", "Cada vez que veo a Laura solo puedo pensar en su IG y como se pasa con los filtros", son algunos de los comentarios que se pueden leer en X.