Lucas, el cantante del grupo musical Andy y Lucas, ha lanzado este jueves un vídeo en el que ha querido agradecer el apoyo de todos aquellos que le han enviado mensajes de cariño después del difícil momento que ha pasado recientemente por los comentarios realizados en redes sociales sobre el aspecto de su nariz después de que el artista se sometiera a una cirugía estética.

El cantante gaditano de 42 años, tras someterse a la operación, reapareció en los escenarios hace unos meses. En septiembre comenzaron a circular las informaciones sobre el retoque estético y, como él ha admitido, prefirió no desvelar entonces los detalles porque "no quería dar muchas explicaciones". Esta semana, ante los duros comentarios que ha recibido en las redes sociales, ha decidido reconocer que se sometió a aquella operación y que no cumplió a rajatabla con la recuperación y la colocación de las gasas. Ahora pide sentido común a todos aquellos que lanzan insultos infundados. Estas han sido sus palabras esta jornada.

El discurso de Lucas en agradecimiento al apoyo recibido: "Vamos a cuidar a los jóvenes, que tengan cuidado con las redes"

"Hola a todos. Quiero mandar un mensaje de agradecimiento por el apoyo que he tenido estos días. Gracias de todo corazón a toda la gente que escribe mensajes de apoyo. La verdad que estoy sobrepasado y lo agradezco muchísimo. Lo agradezco, pero con letras mayúsculas. Te da el ver que hay algo de luz en esta vida. Y después, lo que quiero decir, respecto a las redes sociales, es que hay que tener bastante cuidado con lo que se escribe. Yo soy un tipo de 42 años. Y si yo he sufrido eso y me he sentido mal ¿qué no puede sentir un chico de 10 años y 11 años en el colegio? Por los estereotipos de que si es más gordo, más flaco, la nariz, la oreja o lo que sea...", ha comenzado diciendo Lucas en su vídeo.

"Solo decir que tengamos cuidado con las redes, que miremos a nuestros hijos y que los adultos seamos conscientes de lo que hacemos. Lo que no puede tener uno es miedo a salir a la calle. Porque dices, joder, si es que, el bullying te lo pueden hacer en el colegio y al rato estás en tu casa, y estás a lo mejor a salvo, pero el de las redes son 24 horas. Asi que lo que quiero decir es que muchísimas gracias. No quiero yo capitanear nada ni mucho menos de los mensajes, ni quiero ponerme en plan superhéroe, pero quiero dar el agradecimiento a todas las personas que han dado su apoyo, y respeto a los que no estén de acuerdo, pero siempre desde un punto educado y correcto. Vamos a cuidar a los jóvenes, que tengan cuidado con las redes, con lo que hacen, con los mensajes que mandan, que los controlemos, y bueno, que los estereotipos los dejemos a un lado. Los seres humanos ganan mucho más por lo que tienen aquí (corazón) que por lo que tienen aquí (rostro). Un beso para todos. Un beso muy grande", ha concluido el artista.

