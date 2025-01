El artista de reconocidos temas como 'Son de Amores', 'Tanto la quería' o 'Y en tu ventana' ha explicado a ' TardeAR ' este miércoles que no quiso compartir su operación por motivos personales y ha desvelado cuál ha sido la razón por la que mintió. "Tampoco tenía muchas ganas de contar o dejar de contar. Era algo que me quería guardar para mí ", explica.

Detalla además que no lo ha hecho "con ninguna malicia" y que no quería "dar muchas explicaciones" sobre el retoque. Sin embargo, ha reconocido que los comentarios que se han hecho a través de las redes sociales sobre su nariz le han llevado a tomar la decisión de admitirlo. "Después de la presión mediática me he visto obligado a contarlo aunque no debería de ser así. No queda otra", añade.