La nueva vida de Alyson Eckmann: viajes por el mundo y un posible romance con Iker Casillas

"El pecho me lo he operado dos veces, pero ya voy a por la tercera porque la última vez me pasé", continúa diciendo con total sinceridad. "No sé... Han pasado diez años. Ya no me tiño de rubia (...) Me puse moreno más oscuro, pero soy morena natural. Y ya está", insiste asegurando que, a pesar de las críticas, se ve mucho mejor que durante su época en España. En su particular acto de sinceridad, Alyson también ha desvelado que cuando triunfaba en la televisión no era del todo feliz. "Cuando yo estaba en Madrid, yo estaba consumiendo. No estaba bien. Ahora estoy mucho mejor", zanja.