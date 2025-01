Alyson Eckmann responde a las críticas por los retoques estéticos de su cara

La influencer no ha ocultado nunca cuando ha pasado por el quirófano como hizo con su cirugía plástica oculofacial y a la hora de enseñar esas cicatrices. De ahí que no entienda el revuelo que se ha armado con sus imágenes ni mucho menos las críticas. "Yo me he quitado un poco de párpado hace como tres años. Me pongo bótox, me puse labios. El pecho me he operado dos veces y voy a ir a la tercera porque me he pasado".