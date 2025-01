La que fuera participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' junto a Gonzalo Montoya - con quien terminó su relación tras siete años de amor- siente cierto sentimiento de culpa que no la está dejando disfrutar todo lo que a ella le gustaría . Nada más aterrizar, la creadora de contenido reconoció que los días previo al viaje, acompañando a la sobrina de Isabel Pantoja en el hospital, habían sido "caóticos" y que "no sabía ni dónde estaba".

Ahora, Susana Molina se ha sincerado sobre esa culpabilidad que tiene a medida que van pasando los días y cómo está intentando disiparlo. "Me he traído las nubes a México, nadie me quita la idea de que es mi culpa por el estado de ánimo en el que vine, pero me estoy cargando de la energía positiva de cada sitio que visito y hoy ya ha salido el sol", ha expresado la ganadora de 'Gran Hermano 14', que tiene la cabeza puesta en Las Palmas de Gran Canaria, pensando en la mejoría de Alma, hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez.