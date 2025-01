Lo cierto es que la influencer tenía un viaje programado con su madre que no ha podido hacer hasta ahora. "Finalmente nos vamos de viaje", ha contado la joven. Susana Molina se encuentra ahora mismo en Tulum (México) con su madre. "Esta mañana me he levantado a ir al baño y me he tenido que parar un momento, tres segundos, para asimilar dónde estaba... aunque era fácil adivinar que no estaba en Madrid", ha comentado en tono irónico grabando la paradisíaca playa que tiene frente a su apartamento.