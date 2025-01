Ágatha Ruiz de la Prada desvela si su novio, José Manuel Díaz-Patón, vivirá con ella en su nueva casa

Ágatha Ruiz de la Prada se ha comprado una nueva casa sin ni siquiera verla: "No le di vueltas, simplemente me la compré"

La diseñadora le ha contado en exclusiva a Emma García si su novio, el abogado José Manuel Díaz-Patón, vivirá o no con ella en esta nueva vivienda

Ágatha Ruiz de la Prada explica el motivo por el que evita encender la luz en su casa: “Estamos educados en la austeridad”

Ágatha Ruiz de la Prada ha presentado su segundo libro, 'Todo por un plan' (La Esfera), en el programa de Emma García. La diseñadora, además de contarnos qué está suponiendo para ella el éxito de su segunda publicación, también ha hablado sobre el momento tan especial por el que atraviesa.

Ágatha se encuentra en un momento de cambio y muestra de ello es su inminente cambio de casa. La diseñadora le ha explicado a Emma que, en una búsqueda de regreso a sus orígenes, se puso a la caza de un nuevo hogar:

"Me estoy reduciendo, estoy eliminando lo que sobra y necesitaba otra casa. Encontré una muy cercana a la tienda en la que he instalado mi taller, me permite ir caminando hasta allí. Estoy regresando a la manera en la que empecé a trabajar, poniendo el taller en la tienda en la que vendo mis creaciones".

La nueva casa de la diseñadora, "muy estilo Ágatha"

La diseñadora ha contado que la decisión de comprarse una nueva casa fue algo totalmente instintivo a lo que prácticamente no le dio vueltas: "Compré la casa sin verla, sin visitarla, eso no lo hace nadie, pero he acertado, es justo lo que necesitaba".

El nuevo hogar de Ágatha es más pequeño que la anterior vivienda de la diseñadora, pero eso sí, con el mismo estilo. A la pregunta de si su chico, José Manuel Díaz-Patón, vivirá con ella en la nueva casa, la diseñadora se muestra decidida:

"Aún no estoy instalada, estoy viviendo como las gitanas aún en mi casa vieja pero completamente desmantelada, sin cocina ni nada (...) Él no va a vivir conmigo porque la casa es muy Ágatha, de momento vamos a seguir como estamos, cada uno en su casa y así mejor".