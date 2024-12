La famosa diseñadora demuestra en el programa de Adara Molinero y Elena Rodríguez que las apariencias engañan. A pesar de tener un gran patrimonio y haber vendido su ático por una cifra millonaria, Ágatha Ruiz de la Prada reconoce que siempre busca ahorrar al máximo. Un asunto que su propio hijo corrobora. "En casa de mi madre siempre te has paseado con una linterna por no encender la luz y no gastar", relata Tristán Ramírez.