Sus profesores no piensan hacer distinciones con ella . "En la mayoría, por no decir todas" las asignaturas de las que se ha matriculado este año, la asistencia , " trabajos y exámenes que han ido haciendo y entregando mis compañeros mientras estaba yo en la casa" representan un 40% de la nota final. Por este motivo, Nerea deberá conseguir un sobresaliente en sus exámenes si quiere conseguir el aprobado.

La amiga de Violeta tenía siete asignaturas este cuatrimestre. Después de tres meses de encierro en Guadalix, ha vuelto a la universidad y se ha puesto en contacto con sus profesores para ver si existía alguna "posibilidad" de no dejar su aprobado en manos de ese 60% que representa el examen final. "Solo me ha dicho uno que sí. Los demás me han dicho que es imposible y que la única manera de superar la asignatura es sacando un 9 en el examen ", explica.

"Ya daba la asignatura por perdida", dice con alegría e ilusión tras comprobar las calificaciones finales y descubrir que tiene un 5. "¡Eso significa que he sacado un 9 en el examen y que he aprobado la asignatura!", celebra. "Me he levantado con una felicidad... qué guay, estoy supercontenta, la verdad", dice la estudiante de derecho, que piensa ponerse "a tope con el examen de mañana, porque las asignaturas que me vaya quitando ahora serán menos para las recuperaciones de junio y menos para el año que viene".