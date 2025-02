La ganadora de 'Gran Hermano 14' tiene que hacer frente a una "elevada multa" por talar árboles

El terreno que ha comprado la exparticipante de 'LIDLT' para construir su casa está repleto de pinos

Susana Molina se está construyendo una casa industrial en Madrid. Pero elegir terreno no ha sido nada fácil. Ahora, la ganadora de 'Gran Hermano 14' hace frente a la multa por talar árboles para la construcción de su nueva casa. Una cuota con un precio muy elevado del que la influencer, exparticipante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones', se ha quejado a través de sus redes sociales, donde ha explicado la forma en la que está procediendo.

"Os voy a contar mi experiencia: me he comprado un terreno porque siempre he tenido en la cabeza la idea de que es mucho más barato que comprar directamente la casa ya hecha. Y es una realidad, es más barato, pero no es tan bonito como parece", ha comenzado expresando la creadora de contenido de Murcia, de 34 años, que este mismo año se dará el 'sí, quiero' con Guille Valle, su novio.

Y es que Susana Bicho - el nombre por el que se la conoce en las redes sociales- señala que, aunque "te ahorras dinero, no te ahorras dolores de cabeza". Porque a ese precio inicial de compra del terreno, hay que sumarle "muchísimas cosas más". Entre ellas, la multa por talar árboles a la hora de construir. Eso, "sin entrar en impuestos y en temas de la obra gris" y un largo etcétera. "El tema árboles me tiene ahora mismo la cabeza rota", ha reconocido la joven que ganase 'Gran Hermano 14'.

Según explica la amiga íntima de Anabel Pantoja, antes de comprarse el terreno hizo un estudio de "qué árboles hay en la zona". Especialmente, para evitar las encinas, que son especie protegida en Madrid. "Ni pagando puedes talar el árbol", apunta la influencer. En el caso del terreno que ha comprado la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' con Gonzalo Montoya - dando por terminada su relación en la hoguera final-, está repleto de pinos.

"No hay mucho problema a la hora de talarlos. Además, yo tengo muy claro que no quiero pinos en mi casa por el tema de las orugas procesionarias. Y, además, porque están justo en una zona en la que no me permiten construir", ha explicado Susana Molina. Y, aunque "lo entiende", la joven ha publicado un vídeo quejándose por las cuotas a las que hay que hacer frente para poder talar estos árboles.

"Entiendo que haya que pagar una multa a medioambiente por talar árboles, lo entiendo. Me parece perfecto. Pero se paga por año de árbol... pues casualmente todos mis árboles tienen una media de 85 años. No os voy a decir la cantidad porque me parece una barbaridad", ha señalado la it-girl, que ha recibido comentarios de sus seguidores que apuntan a una horquilla entre los 3.000 a los 5.000 euros por "talar un árbol".