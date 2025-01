Violeta Crespo se ha sentado junto a los colaboradores de ‘En todas las salsas’ por primera vez después de su reciente salida de la casa más famosa de Guadalix. Dispuesta a hablar, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha querido aclarar varias situaciones que se produjeron cuando ella seguía dentro del reality, que no le gustaron nada. Entre ellas, un grave suceso que ocurrió entre una conocida influencer y su madre. Semanas más tarde de lo ocurrido, Violeta opina sobre el enfrentamiento de Adara Molinero con su madre y habla sobre el tonteo de la exsuperviviente con Edi .

Antes de que Violeta fuera expulsada de ‘Gran Hermano’, se produjo una gran bronca entre Adara Molinero y Laura, su madre . La madre de la toledana fue durante todos los meses que Violeta estuvo dentro del reality a defenderla. “Mi madre me ha defendido muy bien en el programa”, ha reconocido la profesora de baile. Sin embargo, durante este tiempo se ganó algunas enemistades, entre ellas, Adara Molinero, quien estalló contra la familia de Violeta en plató .

Cuando Edi fue expulsado de la casa de ‘Gran Hermano’ se le vio muy cerca de Adara durante las grabaciones de los debates. La madrileña repitió en varias ocasiones que se sentía atraída físicamente por el empresario. Incluso pillaron al gallego y a la influencer en un momento muy cómplice, teniendo una íntima conversación cuando creían que nadie los grababa. Ante lo sucedido, Violeta ha querido opinar sobre toda esta situación y no tiene buenas palabras para la exsuperviviente : “No la veo competencia”

Violeta se ha mostrado segura de sí misma y de su relación con el gallego, “lo que vi de Adara y Edi no me preocupa para nada”, ha confesado. Entre el tonteo con su novio y la discusión con su madre, la de Toledo no sabe lo que pasará cuando se encuentre con la colaboradora. ¡Descubre sus palabras!