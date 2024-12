Y Adara desvelaba lo que le había dicho Laura tras suceder esto: "Me dice: 'Ah bueno, tú estás para eso'. ¿Estoy aquí para que me insulten? No, querida. Yo he venido aqui para trabajar, no para que me falten el resto ni que mi insulten, ni tú ni tu familia ni nadie". "Te pueden mandar callar, no te confundas tú. Estás para trabajar, no para mirar el móvil y para reír. No te hemos faltado el resto", contestaba Laura.