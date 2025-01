Hace unos días, en el plató de 'Vamos a ver', Isa Pantoja abordó este tema y llegó a manifestar que su hermano se acercó a ella en ese hospital y que fue un gesto por su parte que valoró mucho: "Me tocó el corazón", reconoció. Eso sí, a pesar de estas bonitas palabras hacia su hermano, cree que lo sucedido no cambia las cosas: "No significa que vamos a reconciliarnos ni nada", aunque más tarde llegó a decir que "el cariño y el amor que le tengo no tiene fecha de caducidad", dejando claramente una puerta abierta.