Ella misma nos ha contado que fue Kiko quien se acercó a ella pero también dejaba claro que no quiere darle "más importancia de la que tiene". A ella le emocionó su hermano, pero sabe que esto no es sinónimo de reconciliación: "Me pareció un gesto súper bonito".

"Me tocó el corazón, no sé si es porque estoy más sensible, pero creo que en otro momento hubiera sentido lo mismo", reflexionaba Isa, que añadía que aunque la situación no fue más allá, sí es cierto que no se evitaron: "Me quedo con esas cosas bonitas, que creo que muchas veces sí que hace falta una muestra de cariño y ya está".