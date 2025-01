Los motivos por los que la reina Sofía no estaría atravesando su mejor momento: ''Está sumida en la tristeza''

Marisa Martín Blázquez confirma en 'Fiesta', que la reina Sofía no está en su mejor momento: ''Se encuentra, quizás, en el peor momento de su vida. Está triste, abatida y más sola que nunca'', y continúa explicando uno de los motivos : ''Su hermana Irene está en un momento delicado de salud y no puede viajar tanto con ella''.

Pero la periodista destaca cuál es el motivo por el que la reina Sofía está ''destrozada'': ''El tema de Bárbara Rey y la infidelidad de su marido a ella le ha hecho mucho daño, no tanto porque ella no supiera la historia si no porque se han difundido mensajes hablando de su familia, de sus hijos, de ella y de su relación con el rey''.