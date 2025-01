Lo primero que quiere dejar claro Emma García es que ni ella ni la directora del programa escucharon este en el momento en el que lo dijo la diseñadora y asume su parte de responsabilidad por no haberlo parado a tiempo o no haberle dicho algo en su momento: "Lo primero de todo es que entendemos perfectamente el malestar en el pueblo gitano ", dice Emma García a la hora de afrontar este tema en el programa de este sábado.

"A mí me duele porque tenemos una serie de estereotipos que se lanzan sin ninguna intención, pero hacen daño. Se siguen utilizando y ahí somos responsables los que trabajamos en un medio público y en un programa. Sabéis lo rotunda que soy, a mí no se me hubiese pasado ese tipo de comentario porque me duele", continúa diciendo Emma, visiblemente afectada por el dolor que ha provocado este tema en el pueblo gitano.